أبطال «وادي دجلة».. عبير وجومانة يتأهلان لأولمبياد باريس والجمباز الإيقاعي يحصد الذهب

حقق لاعبو وادي دجلة، إنجازات مع المنتخب الوطني في لعبتي الجمباز الإيقاعي والكاراتيه، وواصلت جنى حسام مسيرة تحطيم الأرقام القياسية في لعبة التنس.

يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة نجاح لاعبو دجلة في كل الألعاب الفردية والجماعية نتيجة جهودهم في اقتناء المواهب، وتطوير مستواهم عبر أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية.

البداية مع الدجلاوي عبد الله ممدوح لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، الذي استطاع التتويج بالميدالية الذهبية "كوميته فردي" وزن 75 ك، ببطولة البريميرليج الدولية.

وفي لعبة الجمباز الإيقاعي، توجت لاعبات وادى دجلة مع المنتخب الوطني بـ6 ميداليات متنوعة في بطولة أفريقيا، فازت الدجلاوية حبيبة مرزوق بـ4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتان فضيتان بمنافسات "الكرة - الصولجان"، وميداليتان برونزيتان بمنافسات "الفردي العام - الطوق"، وحققت عاليا أسامة المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات الفردي ناشئات بالبطولة.

ونجحت لاعبتا وادى دجلة عبير مدحت، وجومانة أبو المجد، في التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات الجماعي، وتأهلن لأولمبياد بباريس 2024.

وفي نفس الصدد، حققت الدجلاوية عاليا أسامة مع المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي المركز الرابع بمنافسات "أداه الشريط" ببطولة صوفيا الدولية، المقامة ببلغاريا.

في سياق متصل اختيرت بطلة أندية وادى دجلة جنى حسام المصنفة 69 عالميًا في الترتيب الدولي للناشئات للانضمام لفريق الاتحاد الدولي تحت 17 سنة للمشاركة في سلسلة بطولات الناشئات الدولية في إيطاليا وبلجيكا، وكذلك المشاركة في بطولة رولان غاروس، والتي تعتبر إحدى بطولات الجراند سلام للناشئين والناشئات.