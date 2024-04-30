وكيل "زراعة الشيوخ": الدولة أولت اهتماما بملف الزراعة والتصنيع

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أولت اهتماما بملف الزراعة والتصنيع الزراعي من خلال عمل استثمارات ضخمة، وأبرزها إنشاء مجمعات صناعية لتجفيف الخضر وإنتاج مركزات البرتقال والطماطم وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة كثيف العمالة بما يساهم في توفير فرص عمل، ومن ثم القضاء على البطالة، فضلا عن زيادة الإنتاج يؤدي إلى تخفيف الطلب على الاستيراد.

وطالب بكشف خطة الحكومة لتمويل المزارع لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، مؤكدا أن التصنيع الزراعي ملف الدولة بالكامل، وليس وزارة بعينها.

