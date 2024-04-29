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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 18 حالة تعد بمساحة 2143 متر مباني و 4 حالات تعدي بمساحة 28 فدان و17 قيراط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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