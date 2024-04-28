ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس اليوم حملة بقيادة المهندس محمود درويش مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة للمرور على قريه حفنا - بلبيس شرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميه من الدقيق البلدي البلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلديه لإنتاج الخبز البلدي المدعم ، داخل مخزن بجوار المقابر وبالتفتيش تم ضبط ٤٥ شيكاره دقيق زنه الشيكاره ٥٠ كجم بأجمالي كميه ٢ طن و٢٥٠ كيلو دقيق وتم مصادره المضبوطات وتسليمها بمستودع شركه مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابه بها.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.