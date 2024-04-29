متحدث فتح يؤكد الموقف المصري الثابت والرافض لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة،أن الموقف المصري ثابت ويعمل بكل جد وفي كل اتجاه بعدم شن هجوم على رفح الفلسطينية.



وأشار دولة، خلال تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن هناك موقفا عربيا موحدا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المزيد من المساعدات القطاع.



وشدد على أن الإدارة الأمريكية دعمت العدوان الإسرائيلي بكل الأشكال في حربها على قطاع غزة، على خلفية تعرض الشعب الفلسطيني لأبشع مذبحة إنسانية في التاريخ المعاصر.



ولفت إلى أن صورة الولايات المتحدة تتضرر كثيرا؛ على خلفية انتفاضات الطلاب في حرم الجامعات الأمريكية، متطرقا إلى أن زيارة بلينكن للمنطقة تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دون توقف.