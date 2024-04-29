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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأطفيح

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بأطفيح
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح  حيث شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة رفع مياه الصرف الصحي كفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي الرئيسية كفر الواصلين والفرعية كفر الواصلين والرئيسية والكداية الرئيسية والفرعية وذلك لمتابعه نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها
وجه النائب بسرعه الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية وتشغيل خدمة الصرف الصحي في شهر مايو المقبل لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا بمركز أطفيح
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانيةالمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيحوالمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير أدارة الصرف الصحي بأطفيح ومسؤلي المكاتب الأستشارية و الشركات المنفذة للأعمال. 

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