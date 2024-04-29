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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

«هيئة تمويل العلوم» تُعلن فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين

هيپة تمويل العلوم
هيپة تمويل العلوم والتكنولوجيا
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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED)، بتمويل يصل الى ١٥ ألف يورو في السنة، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين،

ومن المقرر أن يكون أخر موعد لتلقي المقترحات البحثية  يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٤، الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open 
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg

التكنولوجى العلوم والتكنولوجيا الماجستير والدكتوراه تعزيز التعاون