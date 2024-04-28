روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة أوكرانية

تتواصل الحرب الروسية على اوكرانيا، وفي آخر التطورات الميدانية، قال حاكم منطقة ميكولايف في أوكرانيا إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بفندق في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية يقاتلون في أوكرانيا.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف عبر تطبيق تيليجرام "هاجم العدو المدينة بطائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136". وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعا... دون سقوط قتلى أو مصابين".

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن الهجوم الروسي تسبب أيضا في تحطيم نوافذ في فندق قريب وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مقاتلين روس غير حكوميين في المنطقة القول إن القوات الروسية حيث يقيم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية ويقاتلون في أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني أيضا اليوم الأحد عبر حسابه على تيليغرام إن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ميكولايف دون تقديم تفاصيل. وأضاف أنه دمر أيضا أربع طائرات مسيرة أخرى أطلقتها روسيا فوق المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقتي فينيتسا وكيروفوهراد بوسط البلاد وفوق منطقة خميلنيتسكي في الغرب.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليغرام أنه جرى تدمير تسع طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك وثلاث فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة بلغورود وثلاث فوق منطقة كالوجا.قصفت ساحة لبناء السفن وفندقا في ميكولايف

وبحسب الإعلام الروسي ومنذ بدء الحرب، في 24 فبراير/شباط 2022، تم تدمير 593 طائرة عسكرية أوكرانية و270 مروحية و23541 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 509 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و15864 دبابة وعربة مدرعة و1275 راجمة صواريخ و9167 مدفعا ميدانيا وهاون، بالإضافة إلى 21336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم مقاتلات من طراز "سو-34" أثناء استهدافها مواقع وتحصينات القوات الأوكرانية استخدمت خلالها صواريخ غير موجهة من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار.