تفاصيل زيارة وفد صحة الشيوخ لمستشفيات الأقصر

أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، أن محافظة الأقصر تحظى دائماً باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاثة المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يعملون سوياً فى تكامل من أجل هدف واحد هو التحسين المستمر لمنظومة الصحة.

ولفت إلى أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة لمحافظة الأقصر تهدف للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظه الأقصر، واللواء علي عبد العزيز الشرابي، رئيس مدينة الأقصر لوفد اللجنة.

ورحب "عبد الفتاح" بالوفد البرلماني، مشيداً بالتعاون المستمر بين البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والسلطة التنفيذية لتقديم كل ما هو في صالح المواطن المصري.

وأكد أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إلية مقدمو الخدمة الطبية داخل المنظومة، وأن هناك تنوعا في الخدمات المقدمة وتوافر أطباء بكافة التخصصات وتحقيق زيادة فى عدد الأسرة الطبية تستوعب المرضى المترددين هو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.

ومن جانبه قدم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، عرضا مختصرا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تسجيل 32 وحدة ومركز طبي ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التابعين لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقاً لمعايير التسجيل التى أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن البنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة، وأن دعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتسهيل التغطية الصحية الشاملة لكافة الموطنين مع تقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة.

وأشار إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

كما زار الوفد البرلماني مستشفى حورس التخصصي، وحدة طب الأسرة الجديد و نقطة اسعاف ارمنت الوبورات، كما تفقد الوفد مبانى مستشفى طيبة التخصصي باسنا وبالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطلع الوفد البرلماني خلال جولاته الميدانية على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على آليات الميكنة والتحول الرقمي المتبع داخل المنظومة، كما تفقد وفد اللجنة الصحية بالمجلس غرف العمليات والإفاقة والحضانات، وأثنى على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطنى الأقصر.

وحضر الفعاليات الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس والوفد المرافق له والذى يضم كل من النائب وائل زكي والنائب محمد عطا الله؛ الدكتور محيي حافظ، الدكتور نصيف حفناوي، الدكتور زين العابدين الاطناوي، الدكتور محمد منصور الشيخ، الدكتور محمد لطفي الساعي، الدكتور أحمد عبد الماجد.

وكذلك الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل ـ مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.