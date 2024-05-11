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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني

مزاد علني
مزاد علني
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قال المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع ٧ محال تجارية بجلسة مزاد علني، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن المحال تقع بالسوق التجارية بمشروع سكن مصر المنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بأنشطة: مطعم، وسوبر ماركت، ومحمصات، ومخبز، وكافتيريا، وأسماك، وخضراوات، وفاكهة.

وأشار المهندس محمد محمود الغمراوي، إلى أنه تم تخصيص ٥ منافذ بيع " كونتينرز " بالممشى السياحي  " الكورنيش "، والممشى الجنوبي " المنطقة الفاصلة " بين المدينة والطريق الدولي الساحلي بمقابل انتفاع سنوي لمدة عامين، وكذلك كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة ١٠٠م٢ بنشاط بيع المأكولات والمشروبات بمقابل انتفاع لمدة عام واحد بجلسة مزاد علني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير.

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