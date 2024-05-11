"قطعوا الحديد لإخراج الجثث ".. الحماية المدنيةترفع أثار حادث الطريق الدائرى (صور)

قامت قوات الحماية المدنية باستخدام مناشير وصواريخ ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكى من أسفل السيارة النقل.



واستعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة أعلى الطريق الدائري المتجة للمنيب .



وتوفي 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم بالطريق الدائري، اليوم السبت، ما أسفر أيضًا في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في اتجاه المنيب.



وبالانتقال والفحص، تبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، في تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي، وقام رجال المرور بالدفع بأوناش المرور وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

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