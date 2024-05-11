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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان بالمدفعية الثقيلة

جنوبي لبنان
جنوبي لبنان
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 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، "أنه حتى صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور".

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح - أمس الجمعة - جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي الزيتون الناقورة جنوبي لبنان