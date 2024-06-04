للمزارعين.. توصيات مهمة للحفاظ على المحاصيل خلال الموجة الحارة

قدم الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تفير المناخ، عدة توصيات للمزارعين للحفاظ على المحاصيل من التأثر من الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وتمثلت التوصيات في الخطوات التالية:

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، من خلال اجراء رية سريعة مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة، مع اضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث اى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ).

2- تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة بداية الأسبوع المقبل.

3- رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس.

4- ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر بكرة صباحاً.

5- ممنوع التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات .

6- ممنوع رش اى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً.

7- رش كل المحاصيل (الخضر والاشجار والطبية عطرية ) بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر السبت صباحا.

8- بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون الثلاثاء صباحا، وتكون الأرض مروية.