"الزراعة" تنتهي من إطلاق منظومة "كارت الفلاح" بجميع المحافظات

اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منظومه كارت الفلاح فى محافظه شمال سيناء، حيث قامت لجنة برئاسة الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة شمال سيناء وذلك خلال الفترة من 7 - 9 مايو لتفعيل المنظومة بالمحافظة وتذليل اى عقبات أو مشاكل .

وأسفرت الجهود التى تمت عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظة شمال سيناء اعتباراً من الخميس الموافق 9 مايو 2024 وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة مديرية الزراعة بشمال سيناء وعدد 6 إدارات زراعية من خلال تزويدهم بعدد 7 جهاز حاسب آلى وعدد 18 جمعية من خلال تزويدها بعدد 24 أجهزة التابلت وعدد نقاط البيع الـ POS وتدريب عدد 26 من العاملين بها على استخدام الأجهزة بالتعاون مع مسئولى شركة اى فاينانس، ليصبح بذلك تفعيل المنظومة لعدد 27 محافظة وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية، وبلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارت وذلك بمساحة 7749527 فدانا.

جدير بالذكر أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

حضر إطلاق المنظومة بعض قيادات الوزارة الزراعة والمحافظة.