كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان

نددت كوريا الشمالية بتقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت فيه بيونج يانج بتنفيذ عمليات قتل تعسفية وغير قانونية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية - في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - "أن كوريا الشمالية تدين وترفض بشدة نشر وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن حقوق الإنسان المليئة بالأكاذيب والافتراءات والتحيز والعداء".. محذرة الولايات المتحدة بشدة من ضرورة وقف تدخلها غير القانوني في سيادتها وشؤونها الداخلية.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان لديها قائلة "إن المهزلة الأمريكية المتمثلة في إعداد تقارير عن حقوق الإنسان لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي ليست سوى بيانات أساسية ضرورية لتشويه صورة الدول الأخرى التي تثير استياءها وتبرير تدخلها في شؤونها ومخططاتها الداخلية لإسقاط أنظمتهم الاجتماعية".

وأكدت كوريا الشمالية أنها ستتخذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية.