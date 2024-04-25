عودة الشحات وعاشور.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدًا الجمعة في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة ويسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

شهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات بعد غيابهما الفترة الماضية بسبب الإصابة.

واستبعد كولر كلا من، محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومروان عطية لعدم الجاهزية، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد لأسباب فنية.

ضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- محمد الضاوي كريستو- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى.