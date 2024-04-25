تعرف على سر تسمية سيناء باسم الفيروز

تتمتع سيناء بأهمية كبيرة عبر أزمنة التاريخ، إذ عرفت بأرض الحضارات كما أنها مهبط الأنبياء وعرفت بأرض الفيروز، فما سر تسميتها بهذا الإسم وموقعها الممتاز الذى ساهم فى مكانهتا التاريخيه ؟

موقعها:

تقع غرب أسيا فى الجزء الشمالى الشرقى من جمهوريه مصر العربيه وتبلغ مساحتها 60088 كيلو كيلو متر، تمثل 6%من مساحة مصر الاجماليه وبحدها شمالا البحر المتوسط.

مكانتها:

تمتع أرض سيناء بأهمية تاريخية واقتصادية كبيره كما تمتع بجمال طبيعى حباه الله لها وتتجلى اهميتها التاريخيه أولا انها الارض التى تلقى فيها النبى موسى الوصايا من الله فضلا عن انها شهدت رحلة عائلة المسيح إلى مصر.

كما شهدت العديد من الحروب كانت أخرها بين مصر واسرائيل اذ احتلتها إسرائيل مرتين الاولى عام 1956 والثانيه 1967 كما شهدت ابرام معاهدة السلام المصرية الاسرائيليه باواخر سبيعينات القرن الماضى وما تبعها من انسحاب للقوات الاسرائيلية كما انه من ابرزلمواقع فى سناء مدن العريش ورفخ وبور فؤاد ذلك عن التاريخيه .

مكانتها الطبيعيه:

فقد حباها الله سبحانه بجمال طبيعتها فضلا عما تتمتع به من ثورة معدنيه من بترول ونحاس وفوسفات وحديد كما تتجلى اهميتها فى تنوع السياحة حيث انها مكان جذب لكل أنواع السياحة من سياحة ترفهيه ومغامرات دينيه وعلاجيه ذلك عن مكانتها التاريخيه والدينيه والطبيغيه

اسماؤها:

الفيروز وارض المعدن وطور سنين، كما جاء بالقران وارض الانيباء ومهد الحضارات والارض المقدسه.؟

اشهرها اسم فيروز وعن سر التسمية فقد أطلق عليها ذلك الاسم لكثره مناجم الفيروز فيها اذ انها تملك أجمل أرقى أنواع الفيروز فى العالم، وذلك بما يتمتع به من لون اخضر سماوى ييعث على الراحة والاحساس بالجمال.

أماكن مناجم الفيروز:

يوجد بها العديد من المناجم اذ ان اشهرها منحم الفيروز بوداى المغارة وقد يعود تاريخه إلى العصر الفرعونى منذ الاف السنين.

استخدامه:

يستخدم بصناعة الحلى والمجوهرات ويتميز بلونه لاخضر السماوى وخلوه من الشوائب وصلابته العاليه التى عنها يجعله مناسب لصناعة الحلى والمجوهرات.. وقد اكتشف بعام 2021 منجم فيروز وذلك بوداى الفيروز.