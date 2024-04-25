رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الاستراتيجية المقترحة لتطوير الرياضة بقنا

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جلسة مناقشة ( الاستراتيجية المقترحة لتطوير الرياضة بمحافظة قنا ) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة بقنا ، وبمشاركة كليات التربية الرياضية ، العلاج الطبيعي ، الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى الأستاذ بكلية التربية الرياضية ومنسق الاستراتيجية ، الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات ومنسق الاستراتيجية ، الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي ، الدكتور احمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا ، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية و التعليم بقنا ، الدكتور اشرف كمال مدير التأمين الصحي بقنا ولفيف من المسؤولين التنفيذيين من الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية التعاون بين الجهات الاكاديمية و التنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيرا إلى الأهمية القصوى لهذه الاستراتيجية في اكتشاف الطلاب الموهوبين رياضيا بمدارس قنا وتحسين المؤشرات الصحية للطلاب من خلال المتابعة المستمرة وتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات .

كما أكد اهمية التخطيط الجيد و الانتقال نحو التطبيق وفقا لآليات محددة واهمية المتابعة و التقييم .

وقدم الدكتور أشرف موسى عرضا تقديميا تناول خلاله آليات ومراحل العمل في الاستراتيجية والمشروعات المقترحة والخطة التنفيذية و الشركاء الأساسيين واستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالاستراتيجية المقترحة وتناول بالشرح الاختبارات البدنية والألعاب الرياضية المقترحة.

وتحدث الدكتور عماد علي عن الجانب التقني ضمن أعمال الاستراتيجية وكيفية التسجيل على النظام الالكتروني و المتابعة مشددا على أهمية الالتزام بالبيانات الصحيحة للحصول على تقرير سليمة .

وقدم شرحا لأهم خصائص النظام الالكتروني للتطبيق الذي سيتم من خلاله تسجيل قواعد البيانات والقياسات وإصدار التقارير الخاصة بطلاب المدارس لتطوير الرياضة بقنا.

IMG-20240425-WA0013

IMG-20240425-WA0012