محافظ قنا يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول جمهوريًا في تحسين إنتاجية محصول القمح

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 16 طالبا و 10 مدرسين من مدرسة خزام الثانوية الزراعية المشاركين بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري لحصولهم علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15أردب إلى 30 أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والممول من هيئة المعونة الأمريكية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، انه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنية لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة 50 الف فدان كمرحلة أولي علي أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% مقارنة للأسعار الخارجية.

وأشار إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل، مشيراً إلى أن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض، مؤكدا أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.