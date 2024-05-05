اليوم.. ليفربول «متعدد الأزمات» يواجه توتنهام «الجريح» في قمة جولة البريميرليج

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية، اليوم الأحد، أمام توتنهام هوتسبير في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول، نظيره توتنهام على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويديره تحكيميًا الحكم بول تيرني، في مباراة صعبة للطرفين، لا سيما بعد تعدد الأزمات داخل الريدز، ودخول السبيرز المباراة وهو جريحًا بعدما تجرع مرارة الهزيمة في 3 مباريات متتالية في البريميرليج، منهم الخسارة في ديربي لندن أمام أرسنال وتشيلسي.

ليفربول يواجه توتنهام، بعدما تعددت أزماته في الفترة الأخيرة، أبرزها: خروج الفريق من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال ومانشستر سيتي، بعد تراجع كبير في النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى توديع الحمر لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد من دور ربع النهائي، وبعد ما يقرب من شهر ودع رفاق صلاح بطولة الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة الثقيلة على ملعب أنفيلد بثلاثية نظيفة من أتالانتا الإيطالي في لقاء ذهاب دور ربع النهائي، ثم الفوز في بيرجامو بهدف سجله الفرعون المصري من ركلة جزاء، ليودع الريدز اليوروباليج بالهزيمة في مجموع المباراتين 3-1.

كلوب - محمد صلاح

ويأتي ذلك، بعدما أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رحيله عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، وذلك خلال فترة حرجة يصارع خلالها حمر الميرسيسايد على 3 بطولات في خضم المنافسة، ليؤدي هذا القرار لتراجع نتائج الريدز وخسارة البطولات الثلاث، لتبدأ الأزمات تلاحق الفريق من جميع النواحي، أهمها: توتر العلاقة بين محمد صلاح نجم ليفربول والمدرب كلوب، في واقعة أثارت الجدل كثيرًا وجذبت اهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وذلك حينما نشبت مشادة لفظية بين الثنائي.

وكان ذلك خلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 2-2، وذلك أثناء دخول نجم المنتخب الوطني بديلًا وخلال تواجده على خط التماس استعدادًا للمشاركة في اللقاء في الدقيقة 79 بدلًا من الكولومبي لويس دياز، ليقول بعدها صلاح عقب نهاية المباراة في تصريح مقتضب: «لو تحدثت اليوم، ستشتعل الأجواء وسيكون هناك نار»، ولم يوضح كلوب طبيعة الخلاف بينه وبين محمد صلاح، ولكنه قال في تصريحات صحفية: «لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا، ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر»، ليخرج الألماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتوتنهام ويعلق على أزمته مع صلاح، قائلًا: «لقد تم حل الأمر بشكل كامل، لا توجد أي مشاكل بيننا»، مضيفًا: «إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلست متأكدًا من كيفية انتهاء الأمر هكذا. لكننا نحترم بعضنا البعض، لذلك لا توجد أي مشكلة حقيقية»، وأكد: «الأمور جيدة الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الأمام».

محمد صلاح يسعى لكسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي بعد أزمته مع كلوب

وبعد أزمته مع كلوب، يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفي في بطولة الدوري الإنجليزي، الذي استمر لـ4 مباريات متتالية في الدوري الأقوى في العالم، حيث كان آخر هدف أحرزه الفرعون المصري، أمام مانشستر يونايتد منذ شهر تقريبًا في الجولة 32 ومن ركلة جزاء، نفذها بنجاح مسجلًا هدف التعادل (2-2)، ليبتعد صلاح عن التهديف لفترة طويلة خاصة أنه لم يسجل من لعب مفتوح بعيدًا عن ضربات الجزاء والكرات الثابتة، منذ نهاية مارس الماضي أمام برايتون حينما أهداه زميله ماك أليستر تمريرة سحرية جعلته أمام مرمى المنافس بشكل مريح.