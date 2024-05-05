اسعار الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، 5 مايو 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشرا، و 48.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 47.9 جنيه للشراء، و 48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع، في بنوك ( التجاري الدولي - CIB، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي).

وسجل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.1 جنيه للشراء، و 48.2 جنيه للبيع .

بينما سجل أقل سعر للدولار نحو 47.8 جنيه للشراء، و 47.9 جنيه للبيع في بنوك (بنك، والمصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات).