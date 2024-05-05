ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، 5 مايو 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية. 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشرا، و 48.02 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 47.9 جنيه للشراء، و 48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع، في بنوك ( التجاري الدولي - CIB، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي). 

وسجل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.1 جنيه للشراء، و 48.2 جنيه للبيع . 

بينما سجل أقل سعر للدولار نحو 47.8 جنيه للشراء، و 47.9 جنيه للبيع في بنوك (بنك، والمصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات). 

اسعار الدولار اليوم أداء الدولار الأمريكي