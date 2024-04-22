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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وجاء نص البرقية "يطيب لي ويسعدني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعودتها إلي ارض الوطن، داعيا الله عزوجل  أن يعيد هذه الأيام المباركة علي فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال وأن يحفظكم الله لمصر قائدا وزعيما وأن يحفظ الله مصر بكم".

كما بعث الداودي، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

أشرف الداودى محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحه تحرير سيناء لتنمية المحلية محافظة قنا والقائد الاعلى للقوات المسلحة