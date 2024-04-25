رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي رقم 43 التي نظمتها كلية التربية بقنا لمعاوني اعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة بحضور الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا و الدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

وأكد رئيس الجامعة اهمية الاهتمام ببناء القدرات وتطوير الذات، ووجه المتدربين بضرورة العمل على زيادة الحصيلة المعرفية لتقديم الخدمة التعليمية بشكل متميز.

وقدم رئيس الجامعة محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي عن الادارة الجامعية استعرض خلالها المكون الاداري ، التعليمي ، البحثي ، المجتمعي للجامعة.

كما تحدث عن الهيكل التنظيمي وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجامعة ، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات ،رؤساء الاقسام ، امناء الكليات ودور ومسؤولية مجلس الجامعة ، مجلس القسم.

وقدم رئيس الجامعة شرحا تفصيليا لمهام امين الجامعة ، الامناء المساعدين ، المديرين العموم كما تناول بالشرح قطاع المستشفيات الجامعية و الهيكل التنظيمي للمستشفيات.

ورحب الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية برئيس الجامعة مشيدا بجهوده الكبيرة في دعم العملية التعليمية و رعاية العديد من المشروعات التطويرية في مختلف القطاعات بالجامعة كما اكد رعاية رئيس الجامعة الى الافكار الابداعية، مشيرا إلى المبادرة التعليمية التي تقدمها الجامعة كجزء من اوجه الرعاية المقدمة لمرافقي الأشقاء الفلسطينيين الموجودين لتلقي العلاج بمستشفيات قنا الجامعية.

وفي ختام الدورة التدريبية، قام رئيس الجامعة وعميد كلية التربية بتسليم الشهادات على المتدربين من مختلف كليات الجامعة.