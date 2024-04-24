رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم الوفود المشاركة بالملتقى الفني 21 لشباب الجامعات





كرم الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني 21 لشباب الجامعات والذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور عمرو عزت سلامه امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة تحت شعار (معا لأحياء الموسيقى العربية) في الفترة من 20 الى 24 ابريل الجاري، حيث قاما رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة بتسليم درع الملتقى وشهادات التقدير لوفود الجامعات المشاركة تقديرا لدورهم الفعال في انجاح فعاليات الملتقى الفني 21.

كما سلم وفد جامعة المنوفية درع الجامعة للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة.

وتوجه الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالشكر لوفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني من مختلف الجامعات مؤكدا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية مع النشاط العلمي مشيرا الى أهمية الملتقى الفني في تشجيع الفن الهادف وتحقيق التواصل وتبادل الثقافات والخبرات بين شباب الجامعات المشاركة وخلق روح الود والآخاء بين الطلاب مما يساهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للحياة العملية.

كما اعرب الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتنظيم الملتقى الفني مشيدا بما قدمته الجامعات المشاركة من عروض فنية متنوعة راقية موجها الشكر لوفود الجامعات المشاركة في ملتقي هذا العام على المشاركة الايجابية والمساهمة الفعالة في انجاح فعاليات الملتقى.

وعبرت وفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني عن سعادتهم بالتكريم وبالمشاركة في فعاليات الملتقى الفني، وأشادت الوفود بحسن تنظيم فعاليات الملتقى وحفاوة الاستقبال معربين عن تطلعهم للمشاركة في مزيد من الفعاليات في رحاب جامعة جنوب الوادي.