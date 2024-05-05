كهرباء جنوب الدلتا: تحسين نسبة الفقد 16.80% خلال العام المالي 2024 / 2025

أعلن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف 689.676 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتي للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتعديل مسارات الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية.



وأوضح "البيلي"، أنه تم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الأقصى ليصل إلى 2490 ميجاوات خلال عام الموازنة 2024 / 2025 وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2024/2025؛ لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء تنفيذ ما يلى استكمال منظومة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة لتسهيل أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والاستمرار في تطوير مراكز شحن وتحصيل الفواتير بديوان عام الشركة والقطاعات والفروع مع التوسع فى إنشاء مراكز شحن جديدة.



وتحسين نسبة الفقد لتصبح 16.80% خلال العام المالي 2024 / 2025 عن طريق تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء للحد من سرقات التيار.



وسرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار مع الالتزام التام بخطة تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين ومنها دور العبادة والمصالح الحكومية لحصر استهلاكاتها الفعلية التزاما بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن تركيب لوحات مؤمنة لعدادات القوى المحركة وتغذيتها عن طريق كابلات لمنع التلاعب.



والمراجعة الدورية للعدادات واصلاح المعطل منها حال إمكان ذلك وإلا يتم التغيير بعدادات مسبوقة الدفع.



ومواكبة لرؤية الإدارة السياسية تستهدف الشركة خلال العام المالي 2024 /2025 تركيب عدادات كما يلي:

تركيب عدادات ثلاثية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 8 آلاف عداد وتركيب عدادات أحادية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 250 ألف عداد وتركيب عدادات ذكية بنحو 6.2 ألف عداد.