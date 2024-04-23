محافظ قنا يفاجئ عدد من المخابز بقوص لمتابعة انتظام العمل

فاجأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء عددا من المخابز البلدية بمدينة قوص ، لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ قنا، بمدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقرره، موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إنه لن يسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

ويذكر أن القرار الوزارى حدد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا.

كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل.

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