جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمدرسة الحلي والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للحلي والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ الاختبارات العملية “التدريبات المهنية” يوم 29 أبريل الحالي، فيما تنطلق اﻻمتحانات النظرية للمواد الثقافية 8 مايو المقبل.

وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.