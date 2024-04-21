تأجيل محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية لجلسة 30 أبريل بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض مدير صيدلية حال استقلاله سيارة وبحوزته 1770 قرص و 114 أمبول ،و 14 قطرة عين جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.