ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية لجلسة 30 أبريل بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري .
وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  ألقت القبض  مدير صيدلية حال استقلاله سيارة وبحوزته 1770 قرص و  114 أمبول ،و  14 قطرة عين جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة متهم عقاقير طبية