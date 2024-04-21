أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري .
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض مدير صيدلية حال استقلاله سيارة وبحوزته 1770 قرص و 114 أمبول ،و 14 قطرة عين جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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تأجيل محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية لجلسة 30 أبريل بالقاهرة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري .
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهم بحيازة عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية، إلى جلسة 30 أبريل الجاري .