الدوري الإيطالي.. أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة كالياري

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كالياري، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره كالياري بملعب بيت يونيبول، حيث ينطلق اللقاء التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل أليجري، اللقاء بطريقته المعتادة (3-5-2)، ليدفع بالثنائي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا في الخط الهجومي.

ويسعى اليوفي إلى تحقيق الفوز على كالياري، من أجل مواصلة اللحاق بوصافة ترتيب الدوري الإيطالي، الذي فقدها في الأسابيع الأخيرة لصالح ميلان.

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ميلان الوصيف، بينما يأتي كالياري في المركز الرابع عشر وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة كالياري

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: تيموثي وياه - ألكاراز - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا.