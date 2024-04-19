محافظة الجيزة تستجيب لشكوى مواطن وترفع مخلفات القمامة من أحد شوارع الطالبية

استجابت محافظة الجيزة اليوم الجمعة لشكوي أحد المواطنين الوارة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة بشأن وجود تجمعات لمخلفات القمامة بشارع عادل امام بمنطقة الكنيسة بحي الطالبية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الطالبية بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل ورفع مخلفات القمامة الموجودة محل الشكوي مع عدم السماح بتكرارها مجددًا.

كما شدد المحافظ علي ضرورة بالمتابعة الميدانية لأداء شركات الجمع السكني المسئولة عن المنطقة محل الشكوي وفي حال عدم الإلتزام بالأعمال المكلفة بها علي الوجه الاكمل يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.