فيتو أمريكي.. مجلس الأمن يفشل في منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

فشل مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في المصادقة على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك بسبب الفيتو الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة.

عقدت جلسة في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الخميس للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى فتح الباب أمام منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو مشروع يتطلب الموافقة الأغلبية التامة من أعضاء المجلس.

ويشار إلى أنه تم تعطيل هذا القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، ضد المشروع، مما أدى إلى فشله في الحصول على الدعم اللازم للمصادقة عليه.