تمريض دمنهور تحصد المركز الأول في الملتقى الطلابي العاشر

حصدت كلية التمريض جامعة دمنهور، المركز الأول في العرض التقديمي بعنوان New Technology in Nursing Practice and Education، بالملتقى الطلابي العاشر بجامعة قناة السويس.

تضمنت محاور الملتقى، تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض، التمريض الرقمي، كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية؟، التكنولوجيا الذكية في الممارسات التمريضية التحديات والفرص، التطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية، رحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي، تحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التمريض تعليم ورعاية وبحث علمي (الآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في التمريض).

ضم الفريق المشارك بكلية التمريض بجامعة دمنهور، كلًا من:" علية الشناوي، أسماء خيري، أمنية حسن، إهداء كريم، بسنت عبد الفضيل ، محمد شلش".