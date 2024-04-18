نصر عبده يكشف مفاجأة عن حصيلة الضربة الإيرانية لدولة الاحتلال.. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن أحد أهداف الاحتلال الصهيونى أن تعتاد الشعوب العربية على ما يحدث في قطاع غزة من شهداء، ورؤية مشاهد الجوعى، مشيرًا إلى أن الزخم كان كبيرًا للغاية حول الحرب في غزة، ولكن مؤخرًا بدأ يقل هذا الزخم.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية مباشرة على فضائية "النيل الإخبارية"، أن العالم تحرك بعد هجوم وهمي لايران على اسرائيل وندد وشجب هذه العملية، وخرجت الدول ببيانات صارخة ضد إيران، رغم أن الجميع يعلم أن هذه الضربة لم تؤد إلى إصابة شخص واحد.

وأوضح أن العالم الذي ندد بالضربة الإيرانية على تل أبيب لم يتحرك بعد سقوط 33 ألف شهد، وإصابة 77 ألف جريح في فلسطين، وهذه الأرقام هي ما تم حصره، وقد تكون هناك أعداد مماثلة تحت الركام.



