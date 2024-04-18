سفير أرمينيا يؤكد عمق العلاقات المصرية الأرمنية: مستعدون للتعاون في مجال الآثار

شارك السفير هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا لدى مصر في ندوة عقدت اليوم بقصر البارون تحت إشراف وزارة السياحة و الآثار، حول"بوغوص نوبار باشا" أحد مؤسسي حي مصر الجديدة.

وألقت الدكتورة ماري كوبليان، أستاذ بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان، محاضرة تناولت فيها دور السياسي و رجل الصناعة المصري الأرمني بوغوص نوبار باشا و هو ابن لنوبار باشا اول رئيس وزراء لمصر في تاسيس حي مصر الجديدة و قصر البارون إمبان ،و علاقته و صداقته مع البارون إمبان نفسه.

تناولت ايضاً نشاطات بوغوص نوبار باشاالمختلفة و اختراعه للمحراث، وتم خلال المحاضرة التأكيد على مساهمة بوغوص نوبارباشا في تعزيز العلاقات الأرمنية المصرية. وتحدثت عن الطراز المعماري المميزلمصر الجديدة، و الحياة الثقافية في ذلك الوقت.





في بداية الفعالية، ألقى كل من هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا لدى مصر، ود. خلود يعقوب، مديرة مركز الدراسات الأرمنية، و د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة و الاثار كلمات ترحيبية، أعربوا فيها عن عمق العلاقات المصرية الأرمنية و الاستعداد في التعاون في مجال الآثار مستقبلا بين الدولتين .





في نهاية الندوة قامت مديرة القصر د. بسمة سليم بجولة تعريفية عن القصر والمتحف للمشاركين فى الندوة.