رئيس مدينة منوف يتابع الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

اكد وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف بمحافظة المنوفية، متابعة الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المحافظة جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

وزار وليد سالم، ونهى الجمال نائبي رئيس المركز والمدينه لشؤون المدينة، اليوم الخميس، عددًا من الأسر الفلسطينية من مصابي قطاع غزة بمستشفى منوف العام ومستشفى حميات منوف، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما تم توفير مساعدات مالية وعينية من خلال توفير عدد من الاجهزه الطبيه اللازمه للمصابين بالاضافه الى تحمل تكلفه اجراء اشعة مسح ذري لعدد منهم كنوع من الدعم والمساندة للإخوة من أهالي غزة.

ويتابع رئيس المركز والمدينه الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، ويطمئن على توفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل بالشفاء العاجل.

واكد رئيس المركز والمدينه، الجاهزية الكاملة لمستشفيات المدينة والاستعداد التام لاستقبال أي حالات من مصابي غزة، تأكيداً على دور مصر بتقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف الصعبة ، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.