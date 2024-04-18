البرهان يشيد بموقف منظمة البحيرات العظمى من الحرب في السودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمنظمة البحيرات العظمى ووقوفها إلى جانب السودان، مشددا على ضرورة أن تعكس المنظمة وغيرها من المنظمات حقيقة الأوضاع في السودان دون تحريف.

وقال إعلام مجلس السيادة -في بيان اليوم الخميس- إن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس السيادة بمكتبه اليوم مع الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى السفير جون صوميل كاهولو، بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض.

وأكد البرهان قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان وبإرادة الشعب السوداني الذي أكد انحيازه التام لصالح جيشه الوطني.

من جانبه، أبدى الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى -في تصريح صحفي- رغبة المنظمة في المساهمة في حل الأزمة السودانية والعمل على وقف الحرب، ووعد بتبني المنظمة لرؤية السودان في المرحلة القادمة بوضوح في كافة المنابر الدولية دون تزييف للحقائق.

ومن جهته، أوضح وزير الخارجية المكلف حسين عوض أن اللقاء يأتي في إطار سعي المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية وحل الأزمات.

ولفت عوض إلى أن المنظمة أصدرت بيانا واضحا أدانت فيه انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة ووصفتها بأنها جماعة خارجة عن القانون.