النجمة أحلام توجه الشكر لرجال الإنقاذ في الإمارات

أعربت النجمة الإماراتية أحلام، عن امتنانها وشكرها الشديد لرجال الإنقاذ، وذلك بعد هطول أكبر كميات من الأمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، مصاحبة برياح شديدة على العديد من المناطق.

ووجهت أحلام عبر حسابها على تويتر، الشكر لهم قائلة:"شكرا رجال الطوارئ شكرا رجال وزارة الداخلية وشرطة دبى شكرا رجال الدفاع المدني في كل الامارات شكرا لجميع بلديات الدولة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي شكرا رجال الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشكرًا لهيئة ومياه دبي شكرا لمطاردي الأمطار من مركز العاصفة شكرا لكل شخص ترك بيته وأسرته وبقى على رأس عملة لتخفيف آثار المنخفض الجوي على الدولة شكرا لكم من القلب".

وكانت دولة الإمارات قد عاشت يوما تاريخيا، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، فقد شهدت الدولة أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطارًا قوية ورياحًا شديدة، أطلق عليها منخفض الهدير بحسب حساب مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي.