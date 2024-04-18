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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل وزارة الشباب بالمنيا يكرم مدربين فى برامج "طور وغير ومشوارى" و"أندية السكان"

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كرم الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل الوزارة اليوم الخميس، المدربين بوحدة طور وغير وبرنامج مشوارى ودوى وأندية السكان من العاملين بالمديرية ومؤسسة اتجاه، وذلك لدورهم فى تدريب العديد من البرامج للشباب والمتدربين من كافة الأعمار بالمحافظة وإشادة الوزارة بهم، وذلك من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة،الدكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب، الاستاذ محمود شحاتة، الأستاذة غادة محى منسقى التدريب بإدارة تمكين الشباب.

يأتى ذلك التكريم من قبل وزارة الشباب والرياضة والمديرية، حرصا منها على تشجيع وتكريم المدربين بكافة المشروعات والبرامج،وذلك لحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المحافظة عاليا،وتعد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا من أكثر المحافظات التى تقوم بتنفيذ تدريبات لتمكين الشباب وتساعدهم على تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

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