البورصة تخسر 87.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 87.5 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الاجانب، ليسجل في الختام 1.915 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 4.5%، ليغلق عند مستوى 28,332.65 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.82%، ليغلق عند مستوى 6,504.19 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 5.01%، ليغلق عند مستوى 9,257.92 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.88% ليغلق عند 34,698.76 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.49%، ليغلق عند مستوى 12,091.68 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 4.74%، ليغلق عند مستوى 5,633.35 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 1.1 مليار جنيه، 289.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 1.4 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 166 ألف صفقة منفذ.