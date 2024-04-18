استقرار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس عند 3260 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب المحلي حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بدعم من استقرار سعر الصرف في البنوك بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي اتجاه واضح.



وافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3255 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3260 جنيه للجرام.



واستقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عند مستوى سعر 48.70 جنيه لكل دولار مما ساعد على استقرار سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر صرف الدولار الرسمي حالياً دون فروقات سعرية تذكر.



بالإضافة إلى هذا تستمر تداولات سعر أونصة الذهب العالمي في التذبذب منذ بداية الأسبوع، مما ساعد سعر الذهب المحلي على عدم اتخاذ اتجاه محدد في ظل الارتباط الحالي بين سعر الذهب المحلي بحركة السعر العالمي.



توافر الموارد الدولارية لدى الدولة خلال الفترة الماضية يعمل على تحقيق استقرار كبير في أسعار العديد من السلع وعلى رأسها الذهب الذي شهد حالة من الهدوء في التداولات خلال الفترة الأخيرة خاصة مع استقرار سعر الصرف.



وصرح وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن مصر في طريقها إلى استلام 20 مليار دولار ضمن الشريحة الثانية لاستثمار مشروع رأس الحكمة حتى نهاية شهر ماي، هذا بالإضافة إلى الحصول على قرابة مليار دولار من البنك الدولي و1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى جانب دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 820 مليون دولار خلال الفترة القادمة وحتى نهاية يونيو القادم.

وأشار معيط أنه منذ الآن وحتى نهاية شهر يونيو القادم ستصل إجمالي الدفعات النقدية التي تحصل عليها مصر ما بين 25 – 30 مليار دولار، ليؤكد على التزام مصر بشكل تام بالتعويم الحر لسعر صرف الجنيه مقابل العملات.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس بعد تراجعه يوم أمس وذلك في ظل استمرار تحرك سعر الذهب في نطاق محدد منذ بداية الأسبوع، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب ومنعه من بدء تصحيح سلبي، بالرغم من الضغوط السلبية الناتجة من توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات المحدودة داخل نطاق سعري ضيق وذلك في ظل تذبذب سعر الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 2375 دولار للأونصة بعد أن فشل السعر يوم أمس في اختراق منطقة المقاومة 2395 – 2400 دولار للأونصة، مما دفع السعر إلى التراجع يوم أمس بالقرب من المستوى 2350 دولار للأونصة.

تأكيد انخفاض أسعار الذهب يتطلب استقرار السعر تحت المستوى 2350 دولار للأونصة، ثم كسر المستوى 2325 دولار للأونصة، بينما ارتفاع السعر فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يعيده إلى استمرار الصعود وتسجيل مستويات قياسية جديدة.



تظل تداولات سعر الذهب المحلي حول المستوى 3260 جنيه للجرام عيار 21 في ظل تذبذب في حركة السعر بين مستويات 3200 – 3300 جنيه للجرام، وقد يستمر هذا التذبذب خلال هذا النطاق السعري لفترة من الوقت حتى حدوث متغيرات جديدة سواء في سعر الذهب العالمي أو في سعر صرف الدولار.