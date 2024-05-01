تدريبات بدنية للمستبعدين من مباراة الأهلي والإسماعيلي

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستبعدون من مباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء، مرانا قويا على ملعب التتش وفقا للجدول الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.

واستبعد مارسيل كولر المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددا من العناصر المهمة من قائمة مباراة الأهلي والإسماعيلي سواء للإصابة أو أسباب فنية.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم كل من:

محمد الشناوي الإصابة في عضلة السمانة

حمزة علاء الإصابة في العضلة الضامة

ياسر إبراهيم لعدم الجاهزية الفنية

أليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية

محمد الضاوي كريستو رؤية فنية

محمد مجدي أفشة رؤية فنية

كريم وليد نيدفيد رؤية فنية

كريم فؤاد رؤية فنية

طاهر محمد طاهر رؤية فنية

خالد عبد الفتاح رؤية فنية

كريم الدبيس رؤية فنية

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.