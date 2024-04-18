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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للتحذير من هجوم محتمل بطائرات مسيرة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
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دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل، محذرة من هجوم محتمل بطائرات بدون طيار.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن 14 جنديا من جيش الاحتلال وأربعة مدنيين، أصيبوا أمس، عندما أصابت طائرة بدون طيار متفجرة أطلقت من لبنان مركزًا مجتمعيًا في بلدة عرب العرامشة الحدودية الشمالية.

ومنذ 8 أكتوبر، هاجم حزب الله المجتمعات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بشكل يومي بالصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات وغيرها من الوسائل، ورد جيش الاحتلال بغارات تسببت في مقتل العشرات.

دوي صفارات الإنذار هجوم محتمل بطائرات مسيرة شمال إسرائيل