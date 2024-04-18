صلوات تذللية ومأكولات نباتية.. تعرف على أبرز معالم الصوم الكبير

يواصل الأقباط الأرثوذكس هذه الأيام صيام "الصوم الكبير" الذين بدأوه يوم 11 مارس الماضي، ليتبقى من الصوم الأربعيني أسبوعين فقط ومن ثم يختتمون الصوم بالاحتفال بعيد القيامة المجيدة وذلك في يوم الأحد الموافق 5 مايو.



وبمناسبة ذلك، تسلط "البوابة" خلال السطور التالية الضوء على أبرز معالم الصوم الكبير:



تبلغ عدد أيام الصوم 55 يوماً، وهم: (أسبوع الإستعداد وهو الأسبوع الأول من الصوم، 40 يوماً المدة التى صامها المسيح، أسبوع الألآم وهو الأسبوع السابع والأخير).

الأقباط يؤيدون صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة الكهف بدير سمعان الخراز

طقوس وصلوات



يُعد الصوم الكبير أحد أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهم: ( يومي الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس)، وفي تلك الأصوام لا يسمح لهم بأكل اللحوم والأسماك او اللبان اي كل المشتكات الحيوانية؛ حيث يكتفون فقط بالمأكولات النباتية خلال تلك الفترة.



ويشمل فترة الصوم الاربعيني عدة طقوس متفردة عن غيرها من المناسبات الدينية والتي تتمثل في إقامة صلوات عشية يومي السبت و الأحد فقط، بالأضافة إلى أن الصلوات التي تقام في الكنيسة وألحانها تتسم في تلك الفترة بالخشوع، فضلًا عن ترديد الألحان الصوم التذللية بدون استخدام الدف، و يرفع بالخور المقدس باكرً أى في الصبح على ان يكون منفصلًا عن القداس و الصلوات.



الايام من الاثنين إلى الجمعة:



- تصام انقطاعى إلى الغروب

- يقدم الحمل بعد مزامير صلاة الساعة الثانيةعشر

- تؤدى ميطانيات تقرأ نبوات فى باكر

- لا توجد صلاة عشية

- الالحان بطريقة تزللية خشوعية بدون دف





أيام السبوت والآحاد:

- لا يصام فيهم انقطاعى عدا سبت النور

- يقدم الحمل بعد مزامير صلاة الساعة السادسة فقط

- لا توجد ميطانيات ولا نبوات

- يرفع بخور عشية مساء السبت والأحد

- الالحان بطريقة أكثر انتعاشاً مع الدف



ويذكر الموقع الكنسي “تكلا هيمانوت” أن بعد صلاة الشكر يردد المرتلون و دروس الكنائس (كيرياليسون) الصيامي بد لًا من أرباع الناقوس، وبعد أوشية المرضي و المسافرين تردد " ذكصولوجيات" الصوم المقدس قبل "ذكصولوجيات العذراء" و ذكصولوجيات القديسين هي تماجيد يروى الكاهن خلالها فضائلهم وحياتهم، وإيمانهم وقوتهم، وما قاموا به من أعمال دينية حتى تتشجع أبناء الكنائس وتتشبه به.

