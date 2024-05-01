السجن 5 سنوات لعاطل ووالده بتهمة الشروع في قتل آخر بالجيزة

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، عاطل ووالده "ميكانيكي"، بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامهما بالشروع في قتل شاب بعد نشوب مشاجرة بينهم في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي عبدالشافي.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم "محمد عزت" 33 سنة، و"عزت .ع" 64 سنة، ميكانيكي، يوم الواقعة شرعا في قتل المجني عليه "مهند ا ف" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدا في سبيل ذلك سلاح أبيض، قطعة حديدية، وما أن أبصرا المجني عليه توجها نحوه ووجها له طعنات متتالية بسلاحيهما في أماكن متفرقة من جسده، وأمرت النيابة بإحالتهم الي محكمة الجنايات التي قررت ما تقدم.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تعرض على عدة ضربات وطعنات أدت إلى جروح عميقه، وتهتكات، بسلاح أبيض، يمكن أحداثها بسلاح الجريمة المضبوط.