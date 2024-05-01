"كانت إنسانة رائعة".. محمد صبحي يعزي ريم أحمد في وفاة والدتها

نعى الفنان محمد صبحي الفنانة ريم أحمد في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعي السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتى في ونيس".

وأضاف: "كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرًا في مشوارها معي.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل ولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

بجانبه، شاركت الفنانة ريم أحمد في مسلسل "يوميات ونيس" مع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد صبحي، سعاد نصر، جميل راتب، هدى هانى، فادى خفاجة ومن تأليف مهدي يوسف ومن إخراج أحمد بدر الدين.

الجدير بالذكر أن، أعلنت الفنانة ريم أحمد عن خبر وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".