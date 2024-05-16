تعرف على جدول أعمال قادة القمة العربية بالبحرين

الخميس 16/مايو/2024 - 11:34 ص

تستضيف البحرين اليوم القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة بالبحرين.

ويشتمل جدول أعمال القمة على عدة بنود وهي:

- القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته

ويناقش التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، فضلا عن والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئون والأونروا، التنمية وسبل دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

- الشؤون السياسية الدولية لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسیا آسیان

- تبحث القمة دعم الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو ودعم ترشيح جمهورية الصومال الفيدرالية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة 2025 - 2026 عن مجموعة شرق إفريقيا فضلا عن ترشيح محمود علي يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وترشيح النائبة فوزية يوسف آدم مرشح جمهورية الصومال لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

- الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية

ويناقش التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية.

- تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وآخر حول خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

- مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب ومناقشة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي ومبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة.

- الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023 - 2028 والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني.

- الاحتفاء بيوم شهيد الصحة ومشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي ومقاومة مضادات الميكروبات

- المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا وموعد ومكان عقد الدورة العادية 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

- مشروع الإعلان وما يستجد من أعمال وتحديث وتطوير جامعة الدول العربية وإصلاح آليات عملها

