محافظ القاهرة ومدير المديرية يتفقدان سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الخميس انتطام سير اللجان للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني المنعقدة فى مدرسة تحيا مصر، حيث يبلغ عدد اللجان بالمدرسة 31 لجنة، وتضم 622 طالبة.

واطمأن محافظ القاهرة ومدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، حيث أوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحان فى مناخ ملائم.

كما تأكدا من تواجد طبيبة وزائرة صحية بكل لجنة للإطمئنان على الطلبة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين.

ويؤدى الطلاب فى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 بالقاهرة اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 : 11.30 كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية التربية الدينية الإسلامية والمسيحية من الساعة 12 : 1.30

وواصل مدير المديرية متابعة لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة) يبلغ عدد الطلبة 300 طالب، في 15 لجنة

وأكد مدير المديرية أن قيادات تعليم القاهرة يعملون ويستعدون من قبل بدء الامتحان حيث تم الاستعداد وتجهيز كافة الإجراءات أبتداء من المطبعة المركزية فجرأ الساعة 3:30 حتى أن يتم تسليم أوراق أمتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات التعليمية بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم يتم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لأيدى الطلبة ليبدأ الأمتحان فى المواعيد المحددة.