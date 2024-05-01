رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي بعيد العمال

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، خالص التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مقدماً التحية والاحترام، والتقدير لعمال مصر الشرفاء؛ لما يقدمونه من دور بارز، وفعال في دفع عجلة التنمية للبلاد، داعيا الله أن يديم علي مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى جميع العاملين بجامعة المنوفية وجميع عمال مصر بأصدق التهاني وأسمى آيات العرفان والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء سائلاً الله عز وجل أن يكونوا على قدر المسئولية للارتقاء بالجامعة، وأن يعينهم على تأدية واجبهم فى خدمة مصرنا الغالية.