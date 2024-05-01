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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية على شرق رفح

الاحتلال
الاحتلال
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على منطقة شرق مدينة رفح في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية لـ“البوابة نيوز”.

أسفر الهجوم الجوي عن تدمير عدد من المنازل والمباني في المنطقة، وإصابة عدد من السكان المدنيين بجروح.

واستهدف القصف الجوي منازل في حي سكني في شرق رفح وأسفر عن خسائر مادية كبيرة، وقد تسبب هذا الهجوم في حالة من الهلع والخوف بين السكان المدنيين.

تعتبر هذه الغارة الجوية الأخيرة ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ ٧ أكتوبر، مما يزيد من تصاعد التوتر في المنطقة.

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