متحدث فتح: مصر تدعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة

أكد المتحدث باسم حركة التحريرالوطني الفلسطيني (فتح) عبدالله دولة، أن مصر تبنت القضية الفلسطينية ومطالب شعبها وعملت بكل جهد وفي كل مساحة دولية ودبلوماسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وقال دولة، في تصريح لقناة (النيل للأخبار) اليوم الأربعاء، "إن مصر تقف وقفة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني وتحاول إدخال المساعدات بكل الطرق المتاحة علاوة على أن المعبر مفتوح على مدار الساعة".

وأضاف: أن هناك موقفا عربيا موحدا يتبنى إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. مشددا في الوقت نفسه على أنه لا استقرار في المنطقة أو العالم حال عدم حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحريته، كما أن إفلات الاحتلال من العقاب والسكوت على جرائمه سيظل العالم يعيش في حالة من القلق وعدم الاستقرار.

ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لا تحتاج إلى أدلة لأنها تحدث أمام مرأى ومسمع العالم، ويتفاخر الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل من العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تعمل بشكل سري بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.. قائلا: "نحن نتابع هذا الأمر باهتمام لأننا تعرضنا لمظلمة تاريخية ومذبحة على مدار 76 عاما دون ملاحقة المجرم".

ونوه بأن الاحتجاجات الدولية التي تنادي بوقف القتال وبحقوق الشعب الفلسطيني كشفت حقيقة الاحتلال المبني على عقلية القتل والمجازر، داعيا دول العالم لممارسة دورها المهني والأخلاقي والإنساني تجاه محاكمة هذا الاحتلال وإنهائه لصالح حرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.